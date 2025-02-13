Video Yaşam Almanya'dan 160 bin Euro'ya satılan perçin makinesini 25 bin dolara mal etti | Video
Almanya'dan 160 bin Euro'ya satılan perçin makinesini 25 bin dolara mal etti | Video

Almanya'dan 160 bin Euro'ya satılan perçin makinesini 25 bin dolara mal etti | Video

13.02.2025 | 10:05

Adana'da bir firma yerli ve milli perçin makinesi üretti. Firma, Çin'den 20-25 bin dolara, Almanya'dan ise 160 bin Euro'ya ithal edilen makineyi 25 bin dolara mal etti. Çin, Tayvan ve Almanya'dan dünyaya satılan makine artık Türkiye'den de satılarak ithalatın önüne geçilecek.

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Uzun yıllardır merkez Seyhan ilçesinde bulunan Metal Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Aslanlar Makina, yaklaşık 4 sene önce vidaların ucunu açan vida ovalama makinesi üretti. Firma sahibi Cabbar Avcı, AR-GE çalışmalarının ardından, perçin makinesi de üretebileceğini ve Almanya'dan 160 bin Euro'ya, Çin ve Tayvan gibi ülkelerden ise 20-25 bin dolara ithal edilen makineyi daha ucuza mal edebileceğini belirledi.

Bunun üzerine Avcı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) 1 milyon TL destek alarak yerli ve milli perçin makinesi üretimine başladı. Makineyi üretim aşamasında başta Erzurum olmak üzere birçok ilde faaliyet gösteren firmalar makineye talip olup sipariş verdi.

Yaklaşık 1 yıl içerisinde firma, 3 makineyi üretti ve sattı. Normalde Çin, Tayvan ve Almanya'da üretilen makine, artık Türkiye'den de üretilip satılıyor. Yurt dışında üretilen makineler dakikada 150 perçin yaparken yerli makine dakikada 200-250 perçin yapıyor.

"ORTAYA ÇOK GÜZEL BİR MAKİNE ÇIKTI"
İhlas Haber Ajansı'na konuşan firma sahibi Cabbar Avcı, "Ovalama makinesinden sonra perçin makinesi ihtiyacı oldu. Ülkemizde bu makine henüz yapılmamıştı. Bizde bu makineyi yapmaya karar verdik ve ekibimle birlikte yaptık. Artık bu makineyle birlikte anahtar teslim vida yapabilecek potansiyele sahibiz. TÜBİTAK'a da başvurmuştuk ama onlar bizim projemizi kabul etmediler. KOSGEB destek oldu. 1 milyon lira destek aldık. Çok güzel bir makine ortaya çıkarttık" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA DÜZEYİNDE MAKİNE YAPTIK"
Yaptıkları makinede Almanya'da üretilen makineyi örnek aldıklarını belirten Avcı, "Alman makineyi örnek aldık ve kendimize göre uyarladık. Çin ve Tayvan'da bu makineler 20-25 bin dolara satılıyor. Ancak bizim makine ile o makineler arasında uçurum var. Avrupa düzeyinde makine yaptık. Almanya'dan ortalama 160 bin Euro'ya satılan makineyi biz 25 bin dolara satıyoruz. Çok mutluyuz" diye konuştu.
Öte yandan Cabbar Avcı, makineyi birçok fuarda görücüye çıkartacaklarını ve taleplere yetişmek için çalışacaklarını söyledi.

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