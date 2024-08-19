Video Yaşam Amasya’da yürek yakan görüntü... Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi!
Amasya’da yürek yakan görüntü... Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi!

Amasya’da yürek yakan görüntü... Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi!

19.08.2024 | 18:10

Amasya’da kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs, köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp kilometrelerce sürükledi.

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