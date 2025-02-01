Video Yaşam Ankara'da 3 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi; 2 gözaltı | Video
Ankara'da 3 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi; 2 gözaltı | Video

Ankara'da 3 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi; 2 gözaltı | Video

01.02.2025 | 15:41

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 milyon TL değerinde Bizans ve Roma dönemine ait 4 bin 515 sikke ve metal obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

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Jandarmanın istihbarat çalışmaları kapsamında Beypazarı'nda M.A. ve B.O.'nun içinde bulunduğu otomobil takibe alındı. Kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 4 bin 460 Bizans ve Roma dönemine ait sikke ile 55 eski dönemlere ait metal obje ele geçirildi. Toplam 4 bin 515 sikke ve metal objelerin değerinin 3 milyon TL olduğu belirtildi. Şüpheliler M.A. ve B.O., tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

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