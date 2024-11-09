Ankara'da bir kişinin öldüğü iki kişinin yaralandığı kaza kamerada
Ankara'da sürücüsünün kontrolünün kaybettiği otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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