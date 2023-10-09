Ankara’da gece saatlerinde korkutan yangın | Video
Ankara’da gece saatlerinde apartman dairesinde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.
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