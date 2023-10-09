Ankara’da gece saatlerinde korkutan yangın | Video

Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi Vasfi Berispek Caddesi'nde bulunan sitede gece saat 00.30 sıralarında İbrahim Ayan'a ait dairede yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yan dairelere sıçramadan alevlere müdahale ederek söndürdü. Kısmen yanan evde maddi hasar oluştu, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.