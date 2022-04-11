Video Yaşam Ankara'da tepki çeken olay! Alışveriş tutarı "50 TL" altında kalan yaşlı kadın zorla servis aracından indirildi
Ankara'da tepki çeken olay! Alışveriş tutarı

Ankara'da tepki çeken olay! Alışveriş tutarı "50 TL" altında kalan yaşlı kadın zorla servis aracından indirildi

11.04.2022 | 08:47

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara’da tepki çeken olay! Alışveriş tutarı 50 TL altında kalan yaşlı kadın zorla servis aracından indirildi 00:43
Ankara'da tepki çeken olay! Alışveriş tutarı "50 TL" altında kalan yaşlı kadın zorla servis aracından indirildi 11.04.2022 | 08:47
Ordu’da şüpheli ölüm! İki çocuk annesi genç kadın evinde ölü bulundu | Video 03:52
Ordu'da şüpheli ölüm! İki çocuk annesi genç kadın evinde ölü bulundu | Video 11.04.2022 | 08:44
TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 1 yaralı 02:39
TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 1 yaralı 11.04.2022 | 08:39
Fatih’te korkutan yangın: Binanın bodrum katı alevlere teslim oldu | Video 02:03
Fatih’te korkutan yangın: Binanın bodrum katı alevlere teslim oldu | Video 11.04.2022 | 08:39
Kadının aynasını kırmıştı Pişmanım ama küçük düşürüldüm | Video 03:36
Kadının aynasını kırmıştı "Pişmanım ama küçük düşürüldüm" | Video 10.04.2022 | 17:13
Nisan ayında Erciyes’te kayak keyfi yaşanıyor! | Video 04:50
Nisan ayında Erciyes’te kayak keyfi yaşanıyor! | Video 10.04.2022 | 16:52
Oğlunu satırla öldüren baba tutuklandı | Video 00:46
Oğlunu satırla öldüren baba tutuklandı | Video 10.04.2022 | 16:46
Pendik’te iki sürücü arasında tekme tokat kavga: Yere yatırıp böyle tartakladı! | Video 00:14
Pendik'te iki sürücü arasında tekme tokat kavga: Yere yatırıp böyle tartakladı! | Video 10.04.2022 | 16:14
Kocaeli’de tepki çeken olay: Köpeğin üzerine sprey boyayla ’Umut’ yazdılar! | Video 01:26
Kocaeli'de tepki çeken olay: Köpeğin üzerine sprey boyayla 'Umut' yazdılar! | Video 10.04.2022 | 16:01
Kartal’da yol ortasına park ettiği aracıyla İETT otobüsü arasında sıkıştı! O anlar kamerada | Video 02:43
Kartal'da yol ortasına park ettiği aracıyla İETT otobüsü arasında sıkıştı! O anlar kamerada | Video 10.04.2022 | 14:29
Kırıkkale’de 177. yıl çoşkuyla kutlanıyor | Video 00:59
Kırıkkale’de 177. yıl çoşkuyla kutlanıyor | Video 10.04.2022 | 11:35
İşte şanlı Türk Polisi... Suç ve suçlulara gözdağı verdiler... | Video 03:46
İşte şanlı Türk Polisi... Suç ve suçlulara gözdağı verdiler... | Video 10.04.2022 | 13:28
Kuzenlerin ’müzikçalar’ kavgası cinayetle bitti! İşte o anlar... | Video 02:41
Kuzenlerin 'müzikçalar' kavgası cinayetle bitti! İşte o anlar... | Video 10.04.2022 | 12:55
Ankara’daki Yahudi Mahallesi’nde bulunan gizemli mezar esrarını koruyor | Video 04:08
Ankara'daki Yahudi Mahallesi’nde bulunan gizemli mezar esrarını koruyor | Video 10.04.2022 | 13:05
Hakkari’de dere taştı; ova ve evler su altında kaldı | Video 02:21
Hakkari'de dere taştı; ova ve evler su altında kaldı | Video 10.04.2022 | 11:17
Adana’da 2 bin 295 litre sahte içki ele geçirildi | Video 01:50
Adana'da 2 bin 295 litre sahte içki ele geçirildi | Video 10.04.2022 | 10:49
Devasa büyüklükteki kayanın göbeğinden akan şelale, heybeti ve güzelliğiyle ilgi odağı oldu | Video 04:11
Devasa büyüklükteki kayanın göbeğinden akan şelale, heybeti ve güzelliğiyle ilgi odağı oldu | Video 10.04.2022 | 10:49
Bu tespihin fiyatı dudak uçuklatıyor! Tam 400 bin TL | Video 02:20
Bu tespihin fiyatı dudak uçuklatıyor! Tam 400 bin TL | Video 10.04.2022 | 10:49
Anne ve bebeğine dehşeti yaşatan trafik magandasının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:20
Anne ve bebeğine dehşeti yaşatan trafik magandasının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 10.04.2022 | 10:29
Dikkatsiz taksi şoförü, yolcuyu böyle düşürdü | Video 00:34
Dikkatsiz taksi şoförü, yolcuyu böyle düşürdü | Video 10.04.2022 | 10:18

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yaşlı bir kadın alışveriş alışveriş fiş tutarının 50 Lira altında kaldığı için marketin servis aracından şoför tarafından indirildi. Servis şoförüne diğer yolcular tepki gösterirken, yaşlı kadın ise olay yerinden uzaklaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Ankara'nın Yenimahalle ilçesi, İlkyerleşim Mahallesi Batıkent Bulvarı üzerinde bulunan bir grosmarketin otoparkında meydana geldi. İddialara göre, marketten alışveriş yapan yaşlı bir kadın, marketin servis aracını kullanmak istedi. Şoför ise yaşlı kadının fişini kontrol ettiği zaman marketten 50 TL'nin altında alışveriş yaptığı için servisten inmesini söyledi. Servisten inen yaşlı kadın ise arkasına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştı. Duruma ise diğer yolcular tepki gösterdi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA