Ankara'daki otobüs kazasının sebebi ne? Ankara Valisi Şahin canlı yayında açıkladı!
İzmir'den Ankara istikametine giden otobüs Polatlı'da köprü ayağında çarptı. Ankara Polatlı'daki otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü. Ankara Valisi Vasip Şahin, canlı yayında verdiği bilgilerde otobüs şoförünün uyuduğu ihtimalinin de değerlendirildiğini belirtti.
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