Ankara'daki otobüs kazasında can veren Suna Yaşar'ın son paylaşımı yürekleri dağladı!
Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden otobüs sürücüsü Çetin Karayel ile birlikte 5 kişinin cenazesi uçakla Ağrı'ya getirildi. Kazada hayatını kaybeden Suna Yaşar'ın düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi.
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