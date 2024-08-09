Video Yaşam Ankara'da feci otobüs kazası: 9 ölü, 26 yaralı! Olay yerinden canlı yayın
Ankara'da feci otobüs kazası: 9 ölü, 26 yaralı! Olay yerinden canlı yayın

Ankara'da feci otobüs kazası: 9 ölü, 26 yaralı! Olay yerinden canlı yayın

09.08.2024 | 08:28

Son dakika haberleri... Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsü köprünün ayağına çarptı. Meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemeler göre 9 kişi öldü.

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