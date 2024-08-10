Antalya’da bir garip kaza kamerada: Motosiklet sürücüsü ne yaptıysa kurtulamadı
Antalya’nın Serik ilçesinde karşı yönden gelen otomobilin çarpmaması için motosikletini yolun kenarından gitmeye çalışan sürücü, yaralanmaktan kurtulamadı. Kaza anı anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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