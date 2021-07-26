Antalya'da Işın Karaca konserinde sahnede evlilik teklifi!
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Şarkıcı Işın Karaca, Antalya'nın Manavgat ilçesinde konser verdi. Koronavirüs salgını süresince 1,5 yıl sahnelerden uzak kalıp yeninden konserlere başlayan Karaca, "25 yıl yaptığım mesleği 1,5 sene hiç yapmayınca bir acemilik süreci oldu. Yeniden bisiklete biner gibi bir durum" dedi. Karaca'nın dinleyicilerinden biri, kız arkadaşına sahnede evlilik teklifi yaptı.