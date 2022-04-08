Antalya'da otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı | Video

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ve yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kavaklı Mahallesi 8509 sokaktan 6561 sokağa gitmekte olan Mehmet İnci'nin kullandığı otomobil, Yekvan Yarar'ın kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Yekvan Yarar ve motosiklette yolcu olarak bulunan Yasemin Yarar, yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, başlarındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlattıkları öğrenildi.