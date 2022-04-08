Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:10
Kadıköy’de feci kaza! Kaldırıma çıkan minibüs iki işçiyi ezdi | Video 08.04.2022 | 14:40
01:14
Antalya'da otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı | Video 08.04.2022 | 14:09
01:24
Tarihi kerpiç evi saran alevler geceyi aydınlattı | Video 08.04.2022 | 14:08
01:03
Seydikemer’de yangın mağduru aile yeni evlerine kavuştu | Video 08.04.2022 | 14:04
03:02
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı | Video 08.04.2022 | 12:45
02:10
Mersin'deki FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı | Video 08.04.2022 | 11:47
13:07
00:12
“Meyve Suyu” kutularıyla uyuşturucu satıyordu... Suçüstü yakaladılar 08.04.2022 | 11:01
02:57
00:40
Kadıköy'de taksinin kapısını 'sert kapattın' tartışması kamerada | Video 08.04.2022 | 09:52
00:32
Bağcılar'da otomobilin kaputunda tehlikeli yolculuk | Video 08.04.2022 | 09:52
02:03
01:24
Bursa'da 59 bin liralık kapkaç kameralara böyle yansıdı | Video 08.04.2022 | 09:52
04:04
00:32
00:42
Ata Demirer'in İlber Ortaylı taklidi izleyenleri kahkahaya boğdu | Video 08.04.2022 | 09:16
01:35
Adana'da otoparkta kanlı pusu: 1 yaralı 08.04.2022 | 08:37
00:47
01:18
İşe geç kalma endişesi talihsiz kazayla sonuçlandı: 1 yaralı | Video 08.04.2022 | 08:35
01:15
Mardin Nusaybin’de çöp tenekesini kıran bir kişi yakalandı 08.04.2022 | 08:57
Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ve yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.