Antalya'da teleferik kazasında mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı | Video
Antalya'da teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı. Kurtarma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Öte yandan hastanede tedavi altındaki 6 hastadan 4'ü taburcu edilirken 2 hastanın tedavisine devam ediliyor.
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