Antalya'da teleferik kazasında mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı | Video 13.04.2024 | 11:30 Antalya'da teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı. Kurtarma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya'da 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı teleferik kazasında kabinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ekipler seferber oldu. AFAD, JAK, İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin aralıksız süren çalışmaları ile kabinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor. 10 kişilik JAK timinin çalışmaları sonrası 26 vatandaş kurtarıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.Öte yandan hastanede tedavi altındaki 6 hastadan 4'ü taburcu edilirken 2 hastanın tedavisine devam ediliyor.