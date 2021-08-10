Arabayla ekmek fırınına girdi | Video
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Kocaeli Gebze İlçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenilen otomobil, kontrolden çıkarak bir fırının duvarına girdi. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
Kocaeli Gebze İlçesinde geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen trafik kazasında, ismi alınamayan ve ehliyeti bulunmadığı ileri sürülen bir sürücünün kullandığı 41 UM 449 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan fırının duvarına çarptı. Şans eseri herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kazaya ait görüntüler ise iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.