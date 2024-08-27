Araç içinde ateşlenen silahtan çıkan mermi başka bir araca isabet etti: 2 yaralı | Video
Başkentte otomobilinin içinde ateşlenen silahtan çıkan mermi yoldan geçen kamyonetteki iki kişiye isabet etti.
"Kafasından çok kan geliyordu"
Otomobilin arkasında silahtaki mermileri boşaltırken silahın ateşlendiğini aktaran Melih Kul, "Olay yerinde arkadaşlarımla oturuyorduk. Araçta ne olduğunu anlamak için o tarafa bakıyordum. Birden silah sesi geldi. Ne olduğunu anlamaya çalışırken aradan biraz zaman geçti. Camdaki kırığı fark ettik. Yukardan vurulan kişiler geldi, kafalarını tutuyorlardı. Birinin kafasından çok kan geliyordu, diğerinin de boynu yarılmıştı. O an çocuğun kafasından vurulduğunu anladım. Av tüfeğiyle oynarken arabanın içinde patlıyor ve yandan geçen arabanın içindeki 2 kişiye isabet ediyor. Olayın ardından polisi ve ambulansı çağırdık. Polisler ateş açılan aracı ve kamyoneti inceledi" diye konuştu.
"Her ikisi de ambulans ile hastaneye götürüldü"
İki kişinin silahın içindeki mermileri boşaltmaya çalışırken gördüğünü dile getiren Fatih Onat ise, "Bir anda silah patladı. O sırada aracın yanından geçen kamyonetteki bir kişi ensesinden vurulmuş. Şoföre de kan sıçramış. Kafasından kanlar akıyordu, çok şaşırdık görünce. Peçete uzattık pansuman yapması için. Yaralılar için ambulans çağırdık. Şoföre kurşun geldi mi bilmiyorum ama biz gördüğümüzde vurulan kişinin kanı şoföre sıçramış gibiydi. Her ikisi de ambulans ile hastaneye götürüldü" şeklinde konuştu.
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