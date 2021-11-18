Aranan hükümlülere şafak operasyonu | Video

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, farklı suçlardan haklarında 1 ile 27 arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 kişiyi yakalamak amacıyla sabah saatlerinde şafak operasyonu düzenlendi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, işlemiş oldukları hırsızlık, dolandırıcılık, silahlı terör örgütüne üye olmak, cinsel taciz, yaralama, uyuşturucu madde ticareti, resmi belgede sahtecilik, tehdit ve benzeri suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 27 yıl arasında hapis cezası bulunan hükümlüleri yakalamak amacıyla operasyon düzenledi.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen şafak operasyonunda 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan hükümlülerin emniyetteki işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor.