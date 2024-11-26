Video Yaşam Ardahan, Artvin ve Kars’ta yoğun kar yağışı sürüyor
Ardahan, Artvin ve Kars’ta yoğun kar yağışı sürüyor

Ardahan, Artvin ve Kars’ta yoğun kar yağışı sürüyor

26.11.2024 | 20:03

Dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı, bugün de devam ediyor. Üç ilde de yollar buz pistine dönerken, hava sıcaklıkları sıfırın altına geriledi. Kar nedeniyle vatandaşlar zorluklarla karşılaşırken, bazıları da kışın tadını çıkararak eğlenceli anlar yaşadı.

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