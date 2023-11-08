Video Yaşam Arkadaşını öldürüp cesedini parçalayan 79 yaşındaki sanığa ailesinden şok | Video
Arkadaşını öldürüp cesedini parçalayan 79 yaşındaki sanığa ailesinden şok | Video

Arkadaşını öldürüp cesedini parçalayan 79 yaşındaki sanığa ailesinden şok | Video

08.11.2023 | 14:49

Fatih’te 65 yaşındaki Celal H.’nin, 79 yaşındaki Sitrak K. tarafından kömürlükte öldürülerek cesedinin 4 parçaya ayrılmış şekilde bulunması iddiasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada ölen Celal H.’nin kızı, bu cinayeti sanığın işlediğine inanmadığını söylerken, sanığın ailesi tanıklık yapmadan salondan ayrıldı. Tarafların avukatları ise olayda 3. bir kişinin olup olmadığının araştırılmasını talep etti.

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Fatih'te 25 Ekim 2022'de 65 yaşındaki Celal H.'nin, 79 yaşındaki Sitrak K. tarafından kömürlükte öldürülerek cesedinin 4 parçaya ayrılmış şekilde bulunması iddiasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 36.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sitrak K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada ölen Celal H.'nin müşteki kızı Canan H. ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

AİLESİ TANIKLIK YAPMAK İSTEMEDİ
Duruşmaya tanıklık yapmak üzere gelen sanık Sitrak K.'nin oğlu, eşi ve kızı, şahitlik yapmak istemediğini söyleyerek duruşma salonundan çıkarıldılar.
Daha sonra söz alan müşteki Canan H., "Ben bu olayın araştırılmasını istiyorum. Sanık Sitrak K.'nin yaptığına inanmıyorum'' dedi.

''OLAYDA 3. BİR KİŞİNİN OLMA İHTİMALİNİN ARAŞTIRILMASINI TALEP EDERİZ''
Müşteki avukatı mahkemedeki beyanında, "Olay günü taraflar arasında 3 görüşme olduğunu, bu görüşmesi sonrası Mahzuni E. adlı şahısla 3 dakikalık bir görüşme yapıldığını gördük. Bu şahsın sorgulanmasını talep ediyoruz. Tanıklar, tanıklık yapmaktan çekindiler, onlara sorularımız vardı soramadık. Olayda 3.bir kişinin olma ihtimalinin araştırılmasını talep ederiz'' dedi.

"SANIK 70 YAŞ ÜSTÜDÜR, ELEKTRONİK KELEPÇE UYGULANARAK TAHLİYESİNİ TALEP EDİYORUZ''
Duruşmada savunma yapan sanık avukatı ise, "Sanık Sitrak K. ile sağlıklı bir iletişim kuramıyoruz. Olayda 3. bir kişinin olup olmadığı hususunda araştırma yapılmasını biz de talep ediyoruz. Ayrıca sanık 70 yaş üstüdür, elektronik kelepçe uygulanarak tahliyesini talep ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA HÜKMEDİLDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme, Mahzuni E. isimli şahsın tanık olarak çağırılmasına ve sanık Sitrak K.'nin tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müştekilerden Cevat H.'nin 26 Ekim 2022'de Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne babası Celal H. (65) hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu, yapılan incelemeler sonrası Celal H.'nin en son şüpheli Sitrak K. (79) ile Kocamustafapaşa'da bir adreste buluştuğunun belirlendiği aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, araştırmalar sürerken sanık K.'nin kızının polisi arayarak babasının telaşlı bir şekilde evden ayrıldığını bildirdiği, bunun üzerine ekiplerin Sitrak K.'nin evinde 31 Ekim 2022'de arama yapıldığı, daha sonra ise ölen Celal H.'nin cesedinin parçalara ayrılmış vaziyette olarak şüpheliye ait evin bodrum katının yalnızca şüpheli Sitrak K. tarafından kullanılan kömürlük alanında tespit edildiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Sitrak K.'nin 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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