Arnavutköy’de evden eve nakliye kamyonunun içerisinde 19 kaçak göçmen yakalandı | Video
İstanbul’da daha önceden görüştüğü göçmenleri bir ormanlık alandan üzerinde evden eve nakliye reklamları olan kamyonetle alan umut taciri, Kırklareli üzerinden Bulgaristan’a kaçıracağı göçmenlerle birlikte Arnavutköy’de yakayı ele verdi. Aracın yakalandığı ve göçmenlerin araçtan indirildiği anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.
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