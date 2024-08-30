Arnavutköy'de göçmen kaçakçıları vatandaşın dikkati sayesinde yakalandı: 8 gözaltı | Video
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir kamyonet kasasına doldurulan göçmenleri fark eden vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Araç hareket etmeden olan yerine gelen ekipler, 7 kaçak göçmen ve kamyonet şoförünü gözaltına aldı.
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