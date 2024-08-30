Video Yaşam Arnavutköy'de göçmen kaçakçıları vatandaşın dikkati sayesinde yakalandı: 8 gözaltı | Video
Arnavutköy'de göçmen kaçakçıları vatandaşın dikkati sayesinde yakalandı: 8 gözaltı | Video

Arnavutköy'de göçmen kaçakçıları vatandaşın dikkati sayesinde yakalandı: 8 gözaltı | Video

30.08.2024 | 10:36

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir kamyonet kasasına doldurulan göçmenleri fark eden vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Araç hareket etmeden olan yerine gelen ekipler, 7 kaçak göçmen ve kamyonet şoförünü gözaltına aldı.

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Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kamyonetin kasasına yabancı uyruklu şahısların bindiğini gören vatandaşlar, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı çalışmalarda yurt dışına kaçırılma vaadiyle kandırılmış 1'i kadın, 6'sı erkek toplamda 7 göçmen ve kamyonetin şoförünü yakaladı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polisin şahısları yakalama anı ve kamyonet kasasında bulunan göçmenler bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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