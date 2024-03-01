Video Yaşam Ataşehir’de silah imalatı yapılan bir adreste 3 top mermisi ele geçirildi | Video
Ataşehir’de silah imalatı yapılan bir adreste 3 top mermisi ele geçirildi | Video

Ataşehir’de silah imalatı yapılan bir adreste 3 top mermisi ele geçirildi | Video

01.03.2024 | 15:47

ATAŞEHİR'de silah imalatı yapılan bir adreste 3 top mermisi ile çok sayıda mühimmat bulundu. Adresi kullanan E.S.Ç. isimli şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyeti, Ataşehir ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bir adreste silah imalatı yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, adreste E.S.Ç. isimli birinin kaldığını belirledi. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis, E.S.Ç.'yi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda 3 top mermisi, balistik yelek, ruhsatsız silah, parçalara ayrılmış halde 2 ruhsatsız silah, 3 tane içerlerinde toplamda 54 fişek bulunan şarjör, hassas terazi, 35 fişek ve silah imalatında kullanılan sanayi tipi makine ile envanterler ele geçirildi.

Adreste bulunan top mermileri, olay yeri ve bomba imha ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan E.S.Ç.'nin hırsızlık, yaralama, silah gibi suçlardan suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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