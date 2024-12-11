Video Yaşam Ayağında yanma ve kaşıntıdan hastaneye başvurdu, 100 binde 1 görülen hastalıktan kurtuldu | Video
Ayağında yanma ve kaşıntıdan hastaneye başvurdu, 100 binde 1 görülen hastalıktan kurtuldu | Video

Ayağında yanma ve kaşıntıdan hastaneye başvurdu, 100 binde 1 görülen hastalıktan kurtuldu | Video

11.12.2024 | 10:01

Amasya’da ayak tabanındaki yanma ve kaşıntıların giderek artması şikayetiyle hastaneye başvuran kadına, 100 binde 1 kişide görülen bir hastalığın teşhisi konuldu. Vücuda kalsiyum salgılayıp düzeyini kontrol eden 4 paratiroid bezinden biri, normalde olması gereken boyun yerine hastanın kalbinin üstünde bulundu. 3,4 kat büyümesiyle hastanın sağlığını tehdit eden kitle, başarılı bir ameliyatla alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Karaşar köyünde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Emine Şahin'in Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan kontrollerinde normalde boyun kısmında olan paratiroid bezlerinizden biri göğüs kafesi içinde kalbe yakın bir noktada tespit edildi. Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Polat, Dr. Öğretim Üyesi Suat Evirgen ve göğüs cerrahisi ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen ameliyatla kitle vücuttan çıkarıldı. 50 yaşındaki hasta şikayetlerinden kurtularak sağlığına kavuştu.

Dr. Evirgen, "100 binde 1 kişide ender rastlanan ve bölgemizde ilk defa yapılan bir ameliyatı gerçekleştirdik. Çünkü Emine hanımın paratiroid adenomu normalde bulunması gereken boyun bölgesinde değil de göğüs boşluğu içindeydi. Bu bezler vücuda hormon salgıladığı için kemik erimesine, kanda kalsiyum artışına sebep oluyor. Bu tür hastalardaki şikayetlerin sebebi de zaten bu bezlerin büyümesidir" diye konuştu. Evirgen, eski sağlığına kavuşan hastanın ses tellerinde de herhangi bir problemin bulunmadığını sözlerine ekledi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Baltalı yol kavgası kamerada | Video 00:13
Baltalı yol kavgası kamerada | Video 11.12.2024 | 10:56
Taksiyle yolculuk yapan zehir tüccarları yakalandı, 1.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 02:21
Taksiyle yolculuk yapan zehir tüccarları yakalandı, 1.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 11.12.2024 | 10:48
İstanbul merkezli 4 ilde change araç operasyonu: 18 gözaltı | Video 01:03
İstanbul merkezli 4 ilde "change" araç operasyonu: 18 gözaltı | Video 11.12.2024 | 10:27
Kağıthane’de emlakçıya tadilat dayağı kamerada: Burnunu kırdı! | Video 04:23
Kağıthane’de emlakçıya tadilat dayağı kamerada: Burnunu kırdı! | Video 11.12.2024 | 10:05
Ayağında yanma ve kaşıntıdan hastaneye başvurdu, 100 binde 1 görülen hastalıktan kurtuldu | Video 04:38
Ayağında yanma ve kaşıntıdan hastaneye başvurdu, 100 binde 1 görülen hastalıktan kurtuldu | Video 11.12.2024 | 10:01
AVM’de özel güvenlik ile 2 kişi arasında coplu, sandalyeli kavga | Video 01:31
AVM’de özel güvenlik ile 2 kişi arasında coplu, sandalyeli kavga | Video 11.12.2024 | 10:01
Adana merkezli 3 ilde FETÖ’nün finans ayağına şafak operasyonu: 14 gözaltı | Video 00:37
Adana merkezli 3 ilde FETÖ'nün finans ayağına şafak operasyonu: 14 gözaltı | Video 11.12.2024 | 09:16
Fatih’te iş yerinde yangın | Video 00:44
Fatih'te iş yerinde yangın | Video 11.12.2024 | 09:13
Bayburt’ta yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 04:26
Bayburt'ta yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 11.12.2024 | 08:59
Binanın 4’üncü katından atlayan şahıs hava yastığı sayesinde kurtuldu | Video 01:47
Binanın 4'üncü katından atlayan şahıs hava yastığı sayesinde kurtuldu | Video 11.12.2024 | 08:37
50 kilometrelik nefes kesen kovalamaca... Polisten kaçış pahalıya patladı: 123 bin 500 lira ceza! | Video 00:55
50 kilometrelik nefes kesen kovalamaca... Polisten kaçış pahalıya patladı: 123 bin 500 lira ceza! | Video 11.12.2024 | 08:36
Aksaray’da enişte dehşeti! Kayınbiraderini vurdu, Kardeşlerini de geberteceğim dedi | Video 03:41
Aksaray'da enişte dehşeti! Kayınbiraderini vurdu, “Kardeşlerini de geberteceğim” dedi | Video 10.12.2024 | 16:55
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: Kuzenini ayağından vurdu | Video 00:49
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: Kuzenini ayağından vurdu | Video 10.12.2024 | 16:49
Takıntılı komşusunun arkadaşlık istediğini reddeden kadının hayatı kabusa döndü | Video 04:20
Takıntılı komşusunun arkadaşlık istediğini reddeden kadının hayatı kabusa döndü | Video 10.12.2024 | 16:37
Siirt’te silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 00:29
Siirt’te silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 10.12.2024 | 16:14
Erzurum şehidini dualarla uğurladı | Video 04:36
Erzurum şehidini dualarla uğurladı | Video 10.12.2024 | 16:12
Gaziantep’te husumetli aileler arasındaki kavga kamerada: Hamile kadın hayatını kaybetti | Video 00:39
Gaziantep'te husumetli aileler arasındaki kavga kamerada: Hamile kadın hayatını kaybetti | Video 10.12.2024 | 16:01
Isparta’da şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu’nun doğum günü görüntüleri hüzne boğdu | Video 00:29
Isparta'da şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun doğum günü görüntüleri hüzne boğdu | Video 10.12.2024 | 15:54
Öfkeli anne, 8 yaşındaki kızının taciz şüphelisini tekme tokat dövdü | Video 07:51
Öfkeli anne, 8 yaşındaki kızının taciz şüphelisini tekme tokat dövdü | Video 10.12.2024 | 14:45
Denizde dedektörle altın arayan 1 kişi gözaltına alındı | Video 04:18
Denizde dedektörle altın arayan 1 kişi gözaltına alındı | Video 10.12.2024 | 14:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA