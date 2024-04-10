Ayasofya Camii'nde bayram namazı | Video
İstanbul'da bayram coşkusu yaşanırken, bayram namazı için binlerce vatandaş, Ayasofya’yı Kebir Camii'ne akın etti.
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