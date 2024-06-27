Aydın'da akaryakıt istasyonuna ateş açan şüpheli yakalandı | Video 27.06.2024 | 16:44 Aydın'ın Germencik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda rastgele ateş açan ve görevli personeli silahla tehdit edip 6 bin TL parayı alıp kaçan şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Karakoldaki işlemlerin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Germencik'in Hıdırbeyli mahallesinde dün saat 06.10 sıralarında S.D.E (34) isimli bir şüpheli, akaryakıt istasyonuna gidip rastgele istasyona ateş açtı. Daha sonra istasyon görevlisini silahla tehdit eden şüpheli, iş yerine ait yaklaş 6 bin TL parayı alıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine giden Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme yaptı. Yaptıkları incelemede şüphelinin kimliği tespit edilip kısa sürede jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen S.D.E, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.