Bahçelievler’de marketin deposunu soymaya çalışan hırsızları polis ekipleri suçüstü yakaladı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:17
Düdüklü tencere bomba gibi patladı | Video 29.11.2022 | 10:02
01:51
Silivri'de aniden yola çıkan ata otomobil çarptı: 3 yaralı | Video 29.11.2022 | 09:50
01:49
01:39
Trafikte yol verme kavgası ringleri aratmadı! O anlar kamerada | Video 29.11.2022 | 09:40
01:10
03:58
Huzurevinde nikah... İkinci bahara yelken açtılar | Video 29.11.2022 | 09:31
00:41
DHKP/C'nin Türkiye sözde sorumlusu adliyeye sevk edildi | Video 29.11.2022 | 09:31
02:48
03:22
03:04
Vicdansız sürücü, köpeğin üzerinden geçti | Video 29.11.2022 | 08:45
00:31
Yavru kediyi işkence yaparak öldürdüler | Video 29.11.2022 | 08:45
01:03
İzmir Kemalpaşa'da 3 araçlı kaza: 1'i bebek 3 yaralı | Video 29.11.2022 | 08:47
00:16
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı | Video 29.11.2022 | 08:45
00:54
08:40
46:35
00:46
00:39
00:24
Adıyaman şehidini dualarla uğurladı | Video 28.11.2022 | 16:37
01:50
Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 28.11.2022 | 16:34
Bahçelievler’de bir marketin deposunu soymaya çalışan 3 hırsız polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Deponun kapısını açmayı başaran hırsızların bir şey çalamadan yakalandığı öğrenilirken, zanlılar polis aracına çarparak maddi hasara neden oldu.
Gözaltına alınan hırsızlar sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.