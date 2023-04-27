Bakan Kurum’dan Lütfü Savaş’a tokat gibi yanıt: Beceriksizliğinizin üstünü örtemezsiniz | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Üsküdar Kirazlıtepe Ferah Mahallesi 504 konut, 33 dükkan ve 14 ofisin Anahtar Teslimi, Mehmet Akif Ersoy mahallesi 1122 konut ve 37 dükkanın Temel Atma Töreni’ne katıldı. Törende konuşma yapan Bakan Kurum, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın “Bakanlık kentsel dönüşüm projemizi onaylasaydı bu kadar ölüm olmazdı” şeklindeki mesnetsiz iddialarına yanıt verdi. Bakan Kurum konuşmasında, “Deprem nedeniyle meydana gelen yıkımları görüp önünüze geleni suçlayarak, iftira atarak vicdanınızı rahatlatamazsınız. Sorumsuzluğunuzun, beceriksizliğinizin üstünü başkalarını suçlayarak örtemezsiniz. Cevap alıp mahcup olacağınız iddiaları, iftiraları ortaya atmayın.” ifadelerini kullandı.