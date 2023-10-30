Bandırma Müze Gemisi’ne 100. yıl dönümünde ziyaretçi akını | Video 30.10.2023 | 12:51 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 silah arkadaşıyla birlikte Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun replikası olan Bandırma Müze Gemisi’ni 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü coşkusunu yaşayan vatandaşlar Bandırma Müze Gemisi’ne akın etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Atatürk'ün 18 silah arkadaşıyla birlikte 19 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun replikası olan Bandırma Müze Gemisi her yıl on binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan müze, 'Milli Mücadele' ruhunu yaşamak isteyenlerin yoğun ilgisini çeken Bandırma Müzesi Gemisi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü coşkusunu yaşayan yaklaşık 5 bin kişi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Bandırma Müze Gemisi'ni ziyaret etti.

2001 yılında yapılan ve 18 Mayıs 2003 yılında da müze olarak hizmete giren Bandırma Müze Gemisi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ni 2023 yılında bugün itibariyle yaklaşık 350 bin kişi ziyaret etti. Müze 2021 yılında 42 bin 72'si öğrenci 174 bin 735 kişiyi, 2022 yılında ise 63 bin 566'sı öğrenci 259 bin 107 kişiyi ağırladı.

KURTULUŞ SAVAŞI'NIN SİMGELERİNDEN BİRİ

Samsun'a gelen herkesin ilk olarak görmesi gereken yerlerden birisinin Bandırma Müze Gemisi olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bandırma Müze Gemisi kentimiz ve ülkemiz için simge noktalardan birisi. Çok önemli bir müze. Kurtuluş Savaşı'nın başlamasında Bandırma Vapuru'nun önemli bir rolü bulunuyor. Bandırma Vapuru bundan 104 yıl önce İstanbul'dan Samsun'a getirdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bir ülkenin tarihini değiştirdi. Bandırma Vapuru ile birlikte Samsun'a gelen Atatürk ve silah arkadaşları kurtuluş mücadelesinin ilk ateşini burada yaktı. Bu gururu taşıyan Samsun'da 100'üncü yıl coşkusunu çok daha heyecanlı bir şekilde yaşıyoruz. 100. yıl heyecanını doyasıya yaşadığımız bu günlerde tüm vatandaşlarımızı 'Milli Mücadele' ruhunu hissetmek için müzemizi ziyaret etmeye davet ediyorum" dedi.

Bandırma Müze Gemisi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'nin Sorumlusu Sanat Tarihçisi Ayhan Çırak, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında müzemizde çok yoğun şekilde ziyaretçilerimizi ağırladık. 100. yıl coşkusunu burada hep beraber yaşıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda müzemizi yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti. Bayram öncesinde son bir haftadır zaten ziyaret eden vatandaşlarımızın sayısında bir yoğunluk başlamıştı. 100. yıl dönümünde de çok büyük bir ilgi oldu. Artarak devam eden Cumhuriyet coşkusuyla vatandaşlarımızı müzemizde ağırlamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

100. YIL COŞKUSU

Müzeyi ziyaret eden vatandaşlardan Hüsniye Özdemir, "Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü gördüğüm için çok sevinçliyim, çok gururluyum. Bu özel günde Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı yer olan Samsun'da olmaktan da ayrıca gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Mehmet Kahraman isimli vatandaş ise şunları söyledi:

"Atatürk, 'Cumhuriyet'i biz kurduk onu yaşatacak olan sizlersiniz' diyor. Biz bu emaneti bizden sonraki kuşaklara bırakacağız. Bu mutlu günü hep birlikte burada paylaşıyoruz. Buraya geldiğimiz için çok mutluyum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun."