Banyoda boğazı kesilerek öldürülmüştü! 3 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 02.08.2025 | 13:13 Antalya'da evinin banyosunda boğazı kesilmiş halde ölü bulunan Nida Nazlıer cinayetinde gözaltına alınan ve aralarında yabancı uyruklu bir kişi, ev arkadaşı ile bir diğer arkadaşının da bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden yabancı uyruklu olan şahsın verdiği ifadede, olay günü ücret karşılığı ilişkiye girdiklerini, Nazlıer'in trans birey olduğunu anlayınca aralarında tartışma çıktığını ve boğuşma sırasında camın kırılmasıyla ölümün meydana geldiğini öner sürdüğü öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerinde bulunan dört katlı apartmanın birinci katında 31 Temmuz Perşembe akşamı meydana gelen olayda, 45 yaşındaki trans birey Nida Nazlıer banyoda boğazı ve yüzünden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Olayın ardından Nazlıer ile aynı evde yaşadığı öğrenilen H.İ. (23), yardım çığlıkları attığı balkonda görülmüş ve polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ise apartmanın giriş katındaki bir saksı içinde bulunmuştu.Cinayetin ardından bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay saatinde apartmandan çıkan bir kişiyi tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda yabancı uyruklu olduğu belirlenen, üzerinden kimlik çıkmayan şahıs Kepez ilçesinde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Kimliği belirlenemeyen şahsın parmak izi alınarak A. Ö. E. H. (28) olduğu tespit edildi.Cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan A. Ö. E. H., ev arkadaşı H.İ. ve Nazlıer'le en son görüştüğü belirlenen H.H. (39), emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bu sabah sağlık kontrolüne götürüldü. Şüpheliler, kontrollerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.Emniyette ifadesi alınan A. Ö. E. H'nin, Nida Nazlıer'le ücret karşılığı ilişkiye girdiklerini, görüşme sırasında Nazlıer'in trans birey olduğunu anladığını, ilişki sırasında taraflar arasında anlaşmazlık çıktığını ve Nazlıer'in kendisini aynaya ittiğini iddia ettiği öğrenildi. A. Ö. E. H'nin, camın kırılmasıyla yaşanan boğuşma sırasında ölümün meydana geldiğini öne sürdüğü öğrenildi.Öte yandan A. Ö. E. H'nin cinayet sonrası görüntüleri bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaldırımda yürüyen şüphelinin bir süre sonra geldiği yöne doğru koşarak uzaklaşması yer alıyor.