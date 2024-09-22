Başakşehir'de sürücülerin ters yön kavgası kamerada | Video 22.09.2024 | 12:32 Başakşehir'de iki kadın sürücü arasında ters yön nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında sürücülerden biri diğerine saldırdı.Taraflar birbirinden şikayetçi olurken olay anı çevre sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi, Aşık Mahsuni Şerif Caddesi'nde, 20 Eylül Cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi. Otomobiliyle ters yöne giren sürücüyle karşı yönden gelen aracın sürücüsü arasında tartışma çıktı. Öfkelenen kadın sürücü tartışmanın büyümesi üzerine aracının kapısını açarak diğer sürücünün aracına zarar verdi. Bu sırada ters yöne giren kadın sürücünün kardeşi de tartışmaya dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine ters yöndeki sürücü aracından inerek diğer sürücüye saldırdı. Bir süre daha devam eden kavganın ardından ters yönde olan sürücü aracına binerek hareket etti. Olayın ardından polis merkezine giden sürücüler birbirlerinden şikayetçi oldu. Olay anı çevre sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.