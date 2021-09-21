Video Yaşam Bebek arabasındaki para dolu çantayı çalan hırsız kamerada | Video

Bebek arabasındaki para dolu çantayı çalan hırsız kamerada | Video

Bebek arabasındaki para dolu çantayı çalan hırsız kamerada | Video
21.09.2021 | 10:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bebek arabasındaki para dolu çantayı çalan hırsız kamerada | Video 00:41
Bebek arabasındaki para dolu çantayı çalan hırsız kamerada | Video 21.09.2021 | 10:36
Şebeke ağına bu kez emeklileri düşürdü! Emekli maaşlarına haciz gelince yıkıldılar | Video 02:22
Şebeke ağına bu kez emeklileri düşürdü! Emekli maaşlarına haciz gelince yıkıldılar | Video 21.09.2021 | 10:27
Polisten kaçan şüpheli sürücünün rahatlığı pes dedirtti: Yakalasalardı | Video 02:08
Polisten kaçan şüpheli sürücünün rahatlığı pes dedirtti: "Yakalasalardı" | Video 21.09.2021 | 10:15
Güzel oyuncu Miray Daner Proje için ne gerekirse yaparım | Video 00:37
Güzel oyuncu Miray Daner "Proje için ne gerekirse yaparım" | Video 21.09.2021 | 10:23
Şaka yapayım derken otomobiliyle yeğenine böyle çarptı | Video 02:36
Şaka yapayım derken otomobiliyle yeğenine böyle çarptı | Video 21.09.2021 | 10:14
Av denetimlerinde ele geçirildi: işte bıldırcınları yakalatan o ses | Video 00:40
Av denetimlerinde ele geçirildi: işte bıldırcınları yakalatan o ses | Video 21.09.2021 | 10:14
Erzurum’un yaban hayatını ormana kurduğu fotokapanla görüntüledi | Video 01:50
Erzurum’un yaban hayatını ormana kurduğu fotokapanla görüntüledi | Video 21.09.2021 | 10:12
Aydınlatma direğine çarpıp takla atan araç kamerada | Video 01:39
Aydınlatma direğine çarpıp takla atan araç kamerada | Video 21.09.2021 | 10:12
Esra Erol’da gözyaşları sel oldu! Edanur annesi Songül’e kavuştu 06:04
Esra Erol'da gözyaşları sel oldu! Edanur annesi Songül'e kavuştu 21.09.2021 | 10:20
Eyüpsultan’da lüks otomobilden 1 dakikada 50 bin liralık malzeme çaldılar | Video 03:06
Eyüpsultan'da lüks otomobilden 1 dakikada 50 bin liralık malzeme çaldılar | Video 21.09.2021 | 09:44
İETT otobüslerine tutunarak yolculuk yapmaya çalışan patenli gençler kamerada | Video 02:05
İETT otobüslerine tutunarak yolculuk yapmaya çalışan patenli gençler kamerada | Video 21.09.2021 | 09:44
Avcılar’da yol kavgasına kadınlar da karıştı | Video 00:57
Avcılar’da yol kavgasına kadınlar da karıştı | Video 21.09.2021 | 09:43
Müge Anlı canlı yayın izle: 21 Eylül 2021 Salı atv izle! Müge Anlı’dan cinayetle ilgili açıklama... 04:37
Müge Anlı canlı yayın izle: 21 Eylül 2021 Salı atv izle! Müge Anlı'dan cinayetle ilgili açıklama... 21.09.2021 | 09:40
Almanya’nın Dayala’sı Bursa’nın Derya’sı oldu | Video 08:56
Almanya'nın Dayala'sı Bursa'nın Derya'sı oldu | Video 21.09.2021 | 09:13
Denizli’de balkondan sarkan bebeğin 3. kattan düşme anı kamerada 01:16
Denizli'de balkondan sarkan bebeğin 3. kattan düşme anı kamerada 21.09.2021 | 09:29
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı | Video 00:22
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı | Video 21.09.2021 | 09:15
Husumetli iki kişi birbirlerini tabancayla vurdu | Video 01:20
Husumetli iki kişi birbirlerini tabancayla vurdu | Video 21.09.2021 | 08:52
İstanbul’da düzenlenen operasyonda 73 kripto para üretim makinesi ele geçirildi | Video 01:00
İstanbul’da düzenlenen operasyonda 73 kripto para üretim makinesi ele geçirildi | Video 21.09.2021 | 08:52
İstanbul Bebek’te aynı teknede bir gecede ikinci yangın: Küle dönen tekne battı 04:25
İstanbul Bebek'te aynı teknede bir gecede ikinci yangın: Küle dönen tekne battı 21.09.2021 | 08:10
İzmir’de hareketli saatler: Evden çıkmak istemeyen kiracı ortalığı birbirine kattı 03:11
İzmir’de hareketli saatler: Evden çıkmak istemeyen kiracı ortalığı birbirine kattı 21.09.2021 | 08:10

Şişli'de bir AVM'ye gelen müşterilerin bebek arabasında bulunan çanta ve cüzdanları çalan iki hırsız önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı. Hırsızın bebek arabası içerisinde para dolu olan çantayı çalma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Şişli Büyükdere Caddesi'ndeki bir AVM'ye dadanan hırsız, içinde çanta ve cüzdanların bulunduğu bebek arabalarını takibine aldı. 14 Nisan'da AVM'ye gelen hırsız, bebek arabasını süren kişinin dalgınlığından faydalanarak harekete geçti. Bebek arabasından içerisinde bin 850 dolar, 600 lira para, 2 bin dolar değerinde yüzük ve 600 dolar değerinde gözlük bulunan kol çantasının çalınan hırsız hızla oradan uzaklaştı.

HIRSIZ YİNE İŞBAŞINDA
07 Eylül tarihinde yine aynı AVM'ye gelen hırsız, bebek arabasından içerisinde bin 950 lira para bulunan cüzdanı alıp kaçtı. Ardından gelen şikayetler üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen İ.Ş ve H.C.B isimli şüphelileri Şişli'de yakalayarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Hırsızın bebek arasındaki içerisinde para dolu olan çantayı çalması ve AVM'den çıkması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA