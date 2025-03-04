Video Yaşam Belgrad Ormanı'nda kaybolmuştu! Ece Gürel'e ait olduğu düşünülen telefon ve kişisel eşyalar bulundu | Video
Belgrad Ormanı'nda kaybolmuştu! Ece Gürel'e ait olduğu düşünülen telefon ve kişisel eşyalar bulundu | Video

Belgrad Ormanı'nda kaybolmuştu! Ece Gürel'e ait olduğu düşünülen telefon ve kişisel eşyalar bulundu | Video

04.03.2025 | 16:07

Kağıthane Gültepe'de ikamet eden Ece Gürel'den 3 gündür haber alınamaması üzerine telefonunun son sinyal verdiği Belgrad Ormanı'ndaki arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara AFAD, itfaiye, belediye ve çevre illerden de arama kurtarma ekipleri katılıyor. Bir yandan ormanın içinde bir yandan da gölette arama yapılırken, Gürel'e ait olduğu düşünülen mont, çanta, telefon ve bazı kişisel eşyalar bulundu. Bulunan eşyalar incelenmek üzere emniyete götürüldü. Çalışmalar sırasında termal dron da kullanıldığı görüldü. (

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