Belindeki silah yürürken ateş alınca yere yığıldı | Video 03.11.2023 | 10:51 Antalya’nın Manavgat ilçesinde cep telefonuyla konuşarak kaldırımda yürüyen şahıs, belindeki silahın ateş alması sonucunda baldırından yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan şahısın yardımına vatandaşlar koşarken, şahıs olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesinde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Atatürk Caddesine gelen ekipler, yerde kanlar yatan ve vatandaşların yardım ettiği şahısla karşılaştı. Şahsın yaklaşık 1 metre ilerisinde olayda kullanılan silah bulundu. İsminin Erkut Sözen olduğu belirlenen yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, şahsın yaralanmasına neden olan silahın kurusıkıdan bozma olduğu belirlendi. Olayı gören vatandaşlar, şahsın cep telefonuyla konuşarak yürüdüğünü, silah sesiyle birlikte şahsın acı içerisinde olduğu yere yığılıp kaldığını, silahın da yere düştüğünü belirtti. Şahsın vurulma ve yere yığılma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.