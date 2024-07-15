Video Yaşam Belinden çıkarttığı tabanca ile büfeye böyle kurşun yağdırdı! | Video
Belinden çıkarttığı tabanca ile büfeye böyle kurşun yağdırdı! | Video

Belinden çıkarttığı tabanca ile büfeye böyle kurşun yağdırdı! | Video

15.07.2024 | 13:31

Karabük’te bir kişi oynadığı iddia sonucu para kaybedince büfeyi ateş açarak kaçtı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansırken, silahlı saldırıyı yapan şahıs kısa sürede yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre olay, kentin en işlek caddesi olan Kemal Güneş'te yaşandı. Cadde üzerinde şans oyunları hizmeti veren büfede meydana gelen olayda Musa D. (38) iddiaya göre, sabah saatlerinden itibaren şans oyunu oyunlarında 50 bin TL para kaybetti. Kaybettiği paraya hazmedemeyen şahış, büfe önünde belinden çıkarttığı tabanca ile ateş açarak kaçtı. Büfe işletmecisi Mustafa Orhan ile cadde üzerindeki bir polis ile vatandaşların peşinden koştuğu şahıs olayın yaşandığı yerin yakınındaki alışveriş merkezinde kıskıvrak yakalandı.

Büfe işletmecisi ve eşi ile vatandaşların büyük panik yaşandığı olayda, işyerine 3 kurşun isabet ederken, silahı ile birlikte gözaltına alınan şahıs Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Oynadığı şans oyunlarında yaklaşık 50 bin TL kaybettiği şahsın olayı gerçekleştirdiği o anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde büfe önünde ekrandan futbol oyunu takip eden şahsın birkaç kez eline beline attığı daha sonra ise tabancasını çıkararak 3-4 el ateş edip kaçtığı anlar kameraya yansıdı.
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