Video Yaşam Beşiktaş'ta çöp yığınları oluştu: Sokakları ağır koku sardı! Peki çöpler neden toplanmıyor? | Video
Beşiktaş'ta çöp yığınları oluştu: Sokakları ağır koku sardı! Peki çöpler neden toplanmıyor? | Video

Beşiktaş'ta çöp yığınları oluştu: Sokakları ağır koku sardı! Peki çöpler neden toplanmıyor? | Video

03.05.2025 | 10:19

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde çöp yığınları oluştu. Birçok sokağı ağır bir koku sarmış durumda. Beşiktaş Belediyesi’ndeki iş bırakma eylemi sonrası ilçedeki çöpler toplanmadı ve caddeler çöp yığınlarıyla doldu. O bölge böyle görüntülendi.

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