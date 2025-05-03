Beşiktaş'ta çöp yığınları oluştu: Sokakları ağır koku sardı! Peki çöpler neden toplanmıyor? | Video
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde çöp yığınları oluştu. Birçok sokağı ağır bir koku sarmış durumda. Beşiktaş Belediyesi’ndeki iş bırakma eylemi sonrası ilçedeki çöpler toplanmadı ve caddeler çöp yığınlarıyla doldu. O bölge böyle görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:31
03:57
00:56
Araçla geçen şüpheliler iş yerini böyle kurşunladı | Video 03.05.2025 | 09:49
02:47
Zehir tacirlerine yapılan baskında 34 şüpheli tutuklandı | Video 03.05.2025 | 09:49
21:09
06:03
Keman sanatçısı Laçin Akyol'un yaşamını yitirdiği kaza anı kamerada | Video 02.05.2025 | 16:34
00:10
00:24
Niğde merkezli 4 ilde siber suç operasyonu: 5 şüpheli gözaltında | Video 02.05.2025 | 16:02
00:25
Isparta'da yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var | Video 02.05.2025 | 16:02
03:06
02:51
00:23
Yusufeli'nde iki katlı ahşap evde çıkan yangın evi küle çevirdi | Video 02.05.2025 | 13:43
00:56
02:39
00:59
00:58
Pendik'te 7 katlı iş yerinde yangın! O anlar kamerada | Video 02.05.2025 | 11:15
01:17
02:33
01:31
Kontrolden çıkan araç ormana uçtu! 1 ölü, 3 yaralı | Video 02.05.2025 | 10:29