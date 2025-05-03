Beşiktaş'ta çöp yığınları oluştu: Sokakları ağır koku sardı! Peki çöpler neden toplanmıyor? | Video

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde çöp yığınları oluştu. Birçok sokağı ağır bir koku sarmış durumda. Beşiktaş Belediyesi’ndeki iş bırakma eylemi sonrası ilçedeki çöpler toplanmadı ve caddeler çöp yığınlarıyla doldu. O bölge böyle görüntülendi.