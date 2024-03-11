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Beylikdüzü'nde havaya ateş eden şüpheli yakalandı | Video

Beylikdüzü'nde havaya ateş eden şüpheli yakalandı | Video

11.03.2024 | 13:23

BEYLİKDÜZÜ'nde bir AVM önünde havaya ateş açan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce karıştığı suçlardan arandığı tespit edilen şüpheli C.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, 7 Mart Perşembe günü, saat 02.30 sıralarında, Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM önünde arkadaşlarıyla bekleyen C.T., belindeki tabancayla havaya ateş etti. Şüpheli arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde olduğu tespit edilen C.T., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan sorgusunda, Kasten Yaralama ve Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisindeyken Araç Kullanma suçlarından arandığı ve 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. C.T., genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 silah kanununa muhalefet suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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