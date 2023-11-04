Beylikdüzü'nde yol verme tartışması: Yüzüne atılan su şişesi böyle patladı | Video
Beylikdüzü’nde iki sürücü arasında çıkan yol kavgasında şahıslardan biri diğerinin yüzüne su şişesi fırlattı. Dolu pet şişe yüzünde patlayan sürücü neye uğradığını şaşırırken yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:14
00:54
00:31
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı o anlar kamerada | Video 04.11.2023 | 10:23
01:10
Adana'da 63 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 04.11.2023 | 10:25
02:46
Denizli'de "Çengel" operasyonu: 215 gözaltı | Video 04.11.2023 | 10:07
00:46
00:27
05:09
Arnavutköy'de sis manzarası böyle görüntülendi | Video 04.11.2023 | 09:19
00:49
Bursa'da zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 04.11.2023 | 08:52
01:17
01:26
01:23
03:36
Kayseri'de cinayet: Kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü | Video 04.11.2023 | 08:52
26:33
Son dakika: Gazze sınırında gazetecilerin yanına roket düştü | Video 03.11.2023 | 19:37
02:13
Samsun'da Roma ve Helenistik dönemlere ait yerleşke bulundu | Video 03.11.2023 | 16:09
00:47
00:26
Kamyonet bisikletliyi böyle altına aldı | Video 03.11.2023 | 16:09
00:24
02:55
Adana’da dehşet! Boşandığı eşini eve kilitleyip evi yaktı | Video 03.11.2023 | 14:53
03:14
Nemrut Krater Gölü’nde eşsiz sonbahar manzaraları | Video 03.11.2023 | 14:53