Beylikdüzü'nde yol verme tartışması: Yüzüne atılan su şişesi böyle patladı | Video 04.11.2023 | 09:50 Beylikdüzü’nde iki sürücü arasında çıkan yol kavgasında şahıslardan biri diğerinin yüzüne su şişesi fırlattı. Dolu pet şişe yüzünde patlayan sürücü neye uğradığını şaşırırken yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki iki otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma giderek büyürken sürücüler araçlarından inerek cadde ortasında kavga etmeye başladı. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgaya çevredeki vatandaşlar güçlükle müdahale etmeye çalışırken taraflardan biri diğerinin yüzüne su şişesi fırlattı. Aldığı darbe ile neye uğradığını şaşıran adam kendine gelmeye çalışırken olay, tarafların araçlarına binerek uzaklaşması ile son buldu. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.