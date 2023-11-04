Video Yaşam Beylikdüzü'nde yol verme tartışması: Yüzüne atılan su şişesi böyle patladı | Video
Beylikdüzü'nde yol verme tartışması: Yüzüne atılan su şişesi böyle patladı | Video

Beylikdüzü'nde yol verme tartışması: Yüzüne atılan su şişesi böyle patladı | Video

04.11.2023 | 09:50

Beylikdüzü’nde iki sürücü arasında çıkan yol kavgasında şahıslardan biri diğerinin yüzüne su şişesi fırlattı. Dolu pet şişe yüzünde patlayan sürücü neye uğradığını şaşırırken yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki iki otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma giderek büyürken sürücüler araçlarından inerek cadde ortasında kavga etmeye başladı. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgaya çevredeki vatandaşlar güçlükle müdahale etmeye çalışırken taraflardan biri diğerinin yüzüne su şişesi fırlattı. Aldığı darbe ile neye uğradığını şaşıran adam kendine gelmeye çalışırken olay, tarafların araçlarına binerek uzaklaşması ile son buldu. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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