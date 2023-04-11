Beyoğlu'nda kadınlara tacizi engelleyenlere silahla saldıran 2 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı | Video
Beyoğlu’nda taciz edildikleri iddiasıyla markete sığınan kadınlara yardım edenlere silahla saldıran 2 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 2 şüpheliden birinin 21, diğerinin ise 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler Ahmet Polat ve Abdulhamit Polat'ın bir iş yeri önünde bir kadınla tartıştıkları, şikayetçi Ahmet Kutluca'nın olaya müdahil olduğu anlatıldı. Şüpheli Polat'ın, Kutluca'ya "Sen kimsin, beni tanıyor musun? Ben Bozo'nun adamıyım, beni buradan çıkartamazsın. Seni öldürürüm, sana burada ekmek yedirmem" dediği ve şişe fırlattıktan sonra diğer şüpheli ile kaçtığı da iddianamede belirtildi.
Bir süre sonra dükkanın önüne şüphelilerin maskeli şekilde geldiği ve Ahmet Polat'ın elindeki silahla Ahmet Kutluca'ya ateş ettiği iddianamede açıklandı. Kutluca'nın iş yerine sığındığı, ancak şüphelinin ateş etmeye devam ettiği de iddianamede belirtildi.
İddianamede yer verilen kamera kayıtlarına göre de şüphelilere yöneltilen suçlamaların doğru olduğu ve olay yerinde 6 boş kovan ile kurusıkı silah bulunduğu açıklandı. İddianamede, atış sayısı, yakın mesafe oluşu ve maske takıp husumet güderek olay yerine tekrar gelmeleri nedeniyle şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde suç işledikleri anlatıldı.
Şüphelilerden Ahmet Polat'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'tehdit', 'mala zarar verme', 'ruhsatsız silah bulundurma' ve 'basit yaralamaya teşebbüs' suçlarından 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Olayın diğer şüphelisi Abdulhamit Polat'ın ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'mala zarar verme' ve suçlarından 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.
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