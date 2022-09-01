Bıçaklanarak hastane önüne bırakılan Hüseyin'in, minibüste dövüldüğü görüntüler ortaya çıktı | Video
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Ankara'da, kız arkadaşının ağabeyi ve arkadaşları tarafından öldürülen Hüseyin Çevik'in (22), yaralı haldeyken minibüste dövüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı.