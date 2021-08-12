Bir kamyon dolusu kaçak göçmen getirmişti: Şoför yakalandı, göçmenler sınır dışı edilecek | Video

İstanbul’da yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu tam 32 göçmeni farklı şehirlerden toplayarak kamyonla Sultangazi’ye getiren Nail Yıldız, Esenyurt’ta saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında “göçmen kaçakçılığı” suçundan işlem başlatılırken Sultangazi’ye bıraktığı 32 kaçak göçmen de yakalanarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde bir kamyon şoförü, farklı noktalardan yurda kaçak yollarla giriş yapan Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 32 göçmeni kamyonuyla Sultangazi'ye getirerek kayıplara karıştı.

KAMYON TERK HALDE BULUNDU

Bir kamyon dolusu kaçak göçmenin sokağın ortasına bırakılmasının ardından çalışma başlatan Sultangazi Emniyeti Asayiş Büro Amirliği ekipleri, plakasını tespit ederek izini sürdüğü kamyonu Esenyurt'ta terk edilmiş halde buldu. Bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, kamyon şoförü Nail Yıldız'ı da Esenyurt'ta saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Kamyon şoförü Nail Yıldız hakkında "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan işlem başlatıldı.

32 KAÇAK GÖÇMEN TEK TEK YAKALANDI

Öte yandan Sultangazi'ye getirilen 24'ü Pakistan, 7'si Afganistan ve biri Suriye uyruklu 32 kaçak göçmen de Sultangazi Emniyeti ekiplerince tek tek tespit edilerek gözaltına alındı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.