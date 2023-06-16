Bitkisel yağ fabrikasında 1 milyon 300 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video
Adana’da bitkisel yağ üreten bir fabrikaya yapılan baskında 1 milyon 300 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:10
01:31
Dolandırıcılık yapan şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 16.06.2023 | 09:32
08:25
19 milyon öğrenci bugün karne alacak | Video 16.06.2023 | 09:24
00:45
İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 18 gözaltı | Video 16.06.2023 | 09:04
02:01
Samsun'da silahlı çatışma: 7 yaralı | Video 16.06.2023 | 08:58
02:43
Erzincan'da sağanak sonrası derelerden sel geldi | Video 16.06.2023 | 08:40
01:52
01:21
Bursa’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı | Video 16.06.2023 | 08:18
03:09
Küçükçekmece'de şantiye alanından geçen araç çukura düştü | Video 16.06.2023 | 08:18
00:38
Midede uyuşturucu sevkiyatı operasyonu | Video 16.06.2023 | 08:18
07:39
01:09
Bisikletiyle karşıya geçerken otomobil çarptı! O anlar kamerada | Video 15.06.2023 | 16:41
02:53
Eşini av tüfeği ile öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis | Video 15.06.2023 | 16:13
01:01
00:56
FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı | Video 15.06.2023 | 15:59
01:40
00:56
02:16
00:33
İstanbul’da iki kadın esnafın yer kavgası kamerada | Video 15.06.2023 | 14:37
00:51
Antalya’da midibüs ile VİP minibüs çarpıştı: 1’i ağır 11 yaralı | Video 15.06.2023 | 15:07