Bitlis ve Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 6 tutuklama | Video
Bitlis ve Van'da polisin düzenlediği operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.
Bitlis Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Bitlis'in Tatvan ilçesi ile Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla Tatvan'da 4, Van'da ise 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 1 tabanca ve 51 mermi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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