Video Yaşam Bolu'daki orman yangınında 490 kişi tahliye edildi, söndürme çalışmaları sürüyor | Video
Bolu'daki orman yangınında 490 kişi tahliye edildi, söndürme çalışmaları sürüyor | Video

Bolu'daki orman yangınında 490 kişi tahliye edildi, söndürme çalışmaları sürüyor | Video

17.08.2024 | 10:11

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını endişelendirmeye devam ederken, ekipler alevleri kontrol altına almak için canla başla çalışıyor. Yangın dolayısıyla 4 köyde toplam 490 vatandaşın tedbir amacıyla tahliye edildiği öğrenildi.

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Bekirfakılar köyündeki ormanlık alanda 15 Ağustos Çarşamba günü saat 12.30 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın sebebiyle Yeniköy, Çaylak, Bekirfakılar ve Umurlar köylerinde 130 hanede yaşayan 490 vatandaş, tedbir amaçlı olarak tahliye edilip, yakınlarının yanına yerleştirildi. Tahliye edilenler arasında özellikle yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelliler bulunuyor.

Yangınla mücadele çalışmaları, 356 araç ve bin 213 personelin katılımıyla aralıksız devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarında 11 helikopter, 108 arazöz, 8 itfaiye aracı, 17 su tankeri, 41 ilk müdahale aracı, 11 dozer ve çeşitli iş makineleri görev alıyor. Ayrıca, 8 mobil GSM aracı bölgeye sevk edilerek iletişimin kesintisiz sağlanması hedefleniyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Bölgede yangının yayılmasını engellemek amacıyla ek su tankerleri, dozerler ve itfaiye araçlarıyla müdahaleler devam ediyor.
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