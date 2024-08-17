Bolu'daki orman yangınında 490 kişi tahliye edildi, söndürme çalışmaları sürüyor | Video
Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını endişelendirmeye devam ederken, ekipler alevleri kontrol altına almak için canla başla çalışıyor. Yangın dolayısıyla 4 köyde toplam 490 vatandaşın tedbir amacıyla tahliye edildiği öğrenildi.
Yangınla mücadele çalışmaları, 356 araç ve bin 213 personelin katılımıyla aralıksız devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarında 11 helikopter, 108 arazöz, 8 itfaiye aracı, 17 su tankeri, 41 ilk müdahale aracı, 11 dozer ve çeşitli iş makineleri görev alıyor. Ayrıca, 8 mobil GSM aracı bölgeye sevk edilerek iletişimin kesintisiz sağlanması hedefleniyor.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Bölgede yangının yayılmasını engellemek amacıyla ek su tankerleri, dozerler ve itfaiye araçlarıyla müdahaleler devam ediyor.
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