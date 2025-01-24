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Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden Güngör ailesinin acı hikayesi...

Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden Güngör ailesinin acı hikayesi... "Kayak yapmaya gitmek istemiyorum" | Video

24.01.2025 | 16:23

Bolu Kartalkaya’da vefat eden Güngör ailesinden geriye acı hatıralar kaldı. Ailenin çocuklarına 14 yıldır bakıcılık yapan dadı Nurcan Birkoç, 4 yaşındaki Kerem Güngör’ün “Anne ben Nurcan ablama gitmek istiyorum. Kayak yapmak istemiyorum. Beni onlara bırakın, siz kayağa gidin” diyerek ağladığını anlattı. Hayatını kaybeden Kerem Güngör'ün 5 gün sonra doğum günü olduğu ve 5 yaşına gireceği öğrenildi.

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Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yangında vefat eden iş insanı Burcu Filiz Güngör, eşi Kıvanç Güngör çocukları Pelin ve Kerem Güngör'den de geriye acı hatıralar kaldı. 14 yıldır ailenin çocuklarına bakıcılık yapan Nurcan Birkoç kahreden detayları aktardı. Güngör ailesinin çocukları olan ortaokul öğrencisi Pelin (14) ve 5 gün sonra doğum günü olan 4 yaşındaki Kerem'in bakıcılığını yapan Nurcan Birkoç, "Geçen hafta Cuma günü Kerem bana, 'Beni markete götür, bana sürpriz yap' dedi. Ben de götürdüm aldım. En güzel hediyeleri aldım, her şeyi aldım. Kerem ve Pelin'in karnelerini kutladım. Tebrik ettim. Saçlarını kokladım, öptüm ikisinin de" dedi.

"BENİ NURCAN ABLAMA GÖTÜR, BEN KAYAK YAPMAYA GİTMEK İSTEMİYORUM"
Bakıcı Nurcan Birkoç'un eşi Rıza Birkoç ise, ''Eşim yaklaşık 10 yılı aşkın süredir yanlarında çalışıyordu. Pelin 15 yaşına girecekti. Beraber bir aile gibiydik. Bu çocuklar bizim de çocuklarımız. Bizim de bir çocuğumuz var ama onları kendi çocuğumuzdan ayırmadık. Hakkımız helaldir her zaman. İnşallah onlar da helal ederler. Son yolculuklarında onları yalnız bırakmadık. Hatta Kerem, yola çıkacakları gün gece saat 3'te kalkmış. Annesi Burcu Hanım'a, 'Anne ben Nurcan ablama gitmek istiyorum. Kayak yapmak istemiyorum. Beni onlara bırakın siz kayağa gidin' demiş. Sonra da Burcu Hanım bizi aradı, bize Kerem'in kayak yapmak istemediğini söyledi. Sonradan onlar maalesef mecburen götürmüşler. Biz de talihsiz ve çok kötü haber aldık'' diye konuştu.

''BUNA NEDEN OLANLAR CEZA ALSA DA ONLAR GİTTİKTEN SONRA BUNUN BİR ÖNEMİ YOK''
Bakıcılık yapan Nurcan Birkoç ve Rıza Birkoç'un tek çocuğu olan Sevgi Birkoç ise, "Annem orada çalışmaya başladığında Pelin daha 6 aylıktı. Ben de 6 yaşındaydım. Çok iyilerdi, çok samimilerdi. Hep konuşur ederdik. Kerem ve Pelin benim kardeşlerim gibiydi. Çok üzgünüz. Kıvanç abi, Burcu abla çok iyi insanlardı. İçimizi yaktılar, burktular. Sabır diliyorum. Buna neden olanlar ceza alsa da onlar gittikten sonra bunun bir önemi yok" ifadelerini kullandı.

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