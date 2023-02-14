Bornova Kemalpaşa Caddesi'nde bulunan bir lastik bayisinin deposunda yangın | Video
Bornova Kemalpaşa Caddesi'nde bulunan bir lastik bayisinin deposunda yangın!
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