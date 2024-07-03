Video Yaşam Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü! | Video
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü! | Video

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü! | Video

03.07.2024 | 11:32

Pendik'te 2 çocuk annesi Safiye Bıçak boşanma aşamasındaki eşi Vedat Bıçak tarafından sokak ortasında silahla öldürüldü. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Dumlupınar Mahallesi'nde bugün saat 07.30'da meydana geldi. 2 çocuk annesi 46 yaşındaki Safiye Bıçak, eşi 48 yaşındaki Vedat Bıçak ile şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Vedat Bıçak, yaklaşık 2 aydır eşiyle oturduğu daireden bir üst katta olan annesinin yanına taşındı. Bugün sabah saatlerinde ise Safiye Bıçak, kardeşiyle birlikte işe gitmek üzere evlerinin karşısındaki kaldırımda yürümeye başladı. Safiye Bıçak kaldırımdaki konteynere çöp atmaya gittiği sırada, yanına yaklaşan Vedat Bıçak silahını çıkararak Safiye Bıçak'a defalarca ateş etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken şüpheli binaya girip evine çıktı ve pencereden etrafa tehditler savurdu. Daha sonra ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Safiye Bıçak'ı ambulansla hastaneye götürdü. Bıçak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yapan ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'YAKLAŞMAYIN ÖLDÜRÜRÜM HEPİNİZİ' DİYE BAĞIRIYORDU

Mahalle sakini Şenay Yelden, "Silah sesine çıktık, ne olduğunu anlamadık. Kadını yerde, yatıyor olduğunu gördüm. Eşi de üst kattan bağırıyordu 'Yaklaşmayın öldürürüm hepinizi' diye. Sonra ambulans geldi. Öldüren eşiymiş. Sık sık kavga ediyorlardı. Eşi alkol alıyordu. Madde bağımlısıydı sanırım. Biz sadece kadını yerde yatıyor halde gördük. Sabah kardeşiyle beraber işe gidiyormuş. Çöpü atayım demiş kardeşine. Takip ediyormuş eşi. Yukarıdan aşağı inmiş. Silah sıkmış oradan yukarı çıkmış. Tehdit etmeye devam ediyordu. Ölen kadın alt katta oturuyordu. Diğeri üstte oturuyordu. 2 çocukları var, bir kız bir erkek" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arnavutköy’deki silahlı saldırıda yanlışlıkla vurulan kişinin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 06:38
Arnavutköy’deki silahlı saldırıda yanlışlıkla vurulan kişinin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.07.2024 | 12:11
Otobüsün yatak kısmına saklanan 514 bin euro ve 60 bin dolar ele geçirildi | Video 01:12
Otobüsün yatak kısmına saklanan 514 bin euro ve 60 bin dolar ele geçirildi | Video 03.07.2024 | 12:11
Sürücünün öldüğü, 20 turistin yaralandığı midibüs kazası güvenlik kamerasında | Video 00:26
Sürücünün öldüğü, 20 turistin yaralandığı midibüs kazası güvenlik kamerasında | Video 03.07.2024 | 12:11
515 metrelik duvara yapılan devasa çalışmayla Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurdular | Video 06:34
515 metrelik duvara yapılan devasa çalışmayla Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdular | Video 03.07.2024 | 11:01
Sürücünün öldüğü, 20 turistin yaralandığı midibüs kazası güvenlik kamerasında | Video 00:26
Sürücünün öldüğü, 20 turistin yaralandığı midibüs kazası güvenlik kamerasında | Video 03.07.2024 | 12:00
Turist taşıyan midibüs kontrolden çıkıp bariyer ve beton direğe çarptı: 1 ölü, 20 yaralı | Video 08:22
Turist taşıyan midibüs kontrolden çıkıp bariyer ve beton direğe çarptı: 1 ölü, 20 yaralı | Video 03.07.2024 | 11:33
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü! | Video 03:31
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü! | Video 03.07.2024 | 11:32
Otobüsün yatak kısmına saklanan 514 bin euro ve 60 bin dolar ele geçirildi | Video 01:12
Otobüsün yatak kısmına saklanan 514 bin euro ve 60 bin dolar ele geçirildi | Video 03.07.2024 | 11:16
Fatih’te sahte alkol operasyonu: 1 kişi yakalandı | Video 01:24
Fatih’te sahte alkol operasyonu: 1 kişi yakalandı | Video 03.07.2024 | 11:06
İstanbul ve Adana’da radikal örgütlere operasyon: 6 gözaltı | Video 01:18
İstanbul ve Adana’da radikal örgütlere operasyon: 6 gözaltı | Video 03.07.2024 | 10:54
Adana’da narkotik operasyonlarında yakalanan 34 kişi tutuklandı | Video 01:45
Adana'da narkotik operasyonlarında yakalanan 34 kişi tutuklandı | Video 03.07.2024 | 10:54
Silahlı kavgada ölen belediye başkanı markette darbedilmiş | Video 01:33
Silahlı kavgada ölen belediye başkanı markette darbedilmiş | Video 03.07.2024 | 10:53
Üstüme toz geliyor kavgası kamerada: Oğlu ve babası adama saldırdı | Video 06:40
"Üstüme toz geliyor" kavgası kamerada: Oğlu ve babası adama saldırdı | Video 03.07.2024 | 10:39
Marmaray makinisti Milli maçı taraftarla beraber izledi | Video 00:16
Marmaray makinisti Milli maçı taraftarla beraber izledi | Video 03.07.2024 | 10:39
Pendik’te 60 metre yükseklikteki vincin üstünde namaz kıldı | Video 00:33
Pendik’te 60 metre yükseklikteki vincin üstünde namaz kıldı | Video 03.07.2024 | 10:39
Ters yöne son sürat böyle ilerledi | Video 00:14
Ters yöne son sürat böyle ilerledi | Video 03.07.2024 | 10:39
Dolandırıldığını öne süren müteahhit önce dairenin kapısını betonla kapattı, sonra ’afişli’ tepki gösterdi | Video 04:22
Dolandırıldığını öne süren müteahhit önce dairenin kapısını betonla kapattı, sonra 'afişli' tepki gösterdi | Video 03.07.2024 | 10:40
Çorlu’da bin 300 dönüm anız alev alev yandı | Video 02:20
Çorlu’da bin 300 dönüm anız alev alev yandı | Video 03.07.2024 | 09:58
Esenyurt’ta 4 katlı binada korkutan yangın kamerada | Video 03:42
Esenyurt’ta 4 katlı binada korkutan yangın kamerada | Video 03.07.2024 | 08:40
Diyarbakır’da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 800 kilo esrar türevi ve 3 bin 276 kök kenevir ele geçirildi | Video 01:08
Diyarbakır'da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 800 kilo esrar türevi ve 3 bin 276 kök kenevir ele geçirildi | Video 03.07.2024 | 08:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA