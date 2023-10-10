Bostancı'da korkutan araç yangını kamerada | Video 10.10.2023 | 10:45 Bostancı’da LPG’li bir araçta çıkan yangın kısa sürede alev topuna döndü. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü sabah saatlerinde Bostancı minibüs yolu üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle LGP'li bir araç yanmaya başladı. Çıkan yangın kısa sürede arabanın etrafını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Kimsenin yaralanmadığı olayda yanan araç kullanılamaz hale geldi.