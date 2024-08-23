Video Yaşam Bursa'da bekçileri görünce tabancayı kaldırıma atan şahıs yakalandı
Bursa'da bekçileri görünce tabancayı kaldırıma atan şahıs yakalandı

Bursa'da bekçileri görünce tabancayı kaldırıma atan şahıs yakalandı

23.08.2024 | 10:11

Bursa'da devriye görevindeki ekipler şüpheli hareketler sergileyen kişiye kimlik sorgusu yapmak istedi. Bu esnada kaldırıma ruhsatsız tabanca atıp kaçmak isteyen şüpheli, gece kartallarının dikkati sayesinde yakalandı.

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Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi'nde devriye atan ekipler, şüpheli hareketler sergileyen Emircan İ.'ye kimlik sorgusu yapmak istedi. Endişeli hareketlerle bekçilere zorluk çıkaran şüpheli, yakayı ele vermemek için taşıdığı ruhsatsız tabancayı kaldırıma attı. Tabancayı fark eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere götürülen şüphelinin çeşitli suçlardan dosyası olduğu öğrenilirken, tabancaya ise el konuldu.
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