Bursa'da cinnet getiren adam karısı ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti | Video 04.11.2023 | 14:54 Bursa’da cinnet getiren baba eşi ve uykudaki iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, olay Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi 123. Sokak No:2 'de meydana geldi. Karısı Zeynep Özdemir(28) ile aralarında bir süredir tartışma yaşayan Samet Özdemir (34) dün gece cinnet getirdi. Öfkeli baba önce karısı Zeynep Özdemir'i silahla öldürdükten sonra Metehan(9), Batuhan (4) isimli çocuklarının da uykuda canlarına kıydı. Samet Özdemir ardından aynı silahla intihar etti.Bir süredir kendi ailesinin yanında kalan Zeynep Özdemir'in hayvancılık yapan kocası Samet Özdemir hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Geçtiğimiz ay ise kadının evine geri döndüğü öğrenildi. Sabaha karşı silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri evin kapısını kırıp içeriye girdiklerinden korkunç manzara ile karşılaştı. 112 sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Özdemir ailesinin 4 ferdinin de ölmüş olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesini ardından anne baba ve çocukların cesetleri otopsi için Bursa Adli Tıp Morguna gönderildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.