Video Yaşam Bursa'da lunapark kazasında panik anları kamerada: 17 yaralı | Video
Bursa'da lunapark kazasında panik anları kamerada: 17 yaralı | Video

Bursa'da lunapark kazasında panik anları kamerada: 17 yaralı | Video

24.04.2023 | 08:41

Bursa’da bulunan lunaparkta salıncakların karışmadı sonucu yaşanan feci kazada 17 kişi yaralanırken o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kültürpark içerisinde bulunan lunaparkta, salıncaklar henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı önce birbirine dolanırken ardından ağaca çarptı. Kaza sonrası ağaca çarpan salıncaklarda bulunan 17 vatandaş yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan vatandaşlarım hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Salıncakların birbirine karışması ve ağaca çarpma anı kameralara saniye saniye yansıdı.

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