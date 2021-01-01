Video Yaşam Büşra'nın yorgun mermiyle yaralandığı an kamerada | Video

Büşra'nın yorgun mermiyle yaralandığı an kamerada | Video

Büşra'nın yorgun mermiyle yaralandığı an kamerada | Video
01.01.2021 | 16:54

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde alışverişten dönen lise son sınıf öğrencisi Hanife Büşra Konyar'ın (17) yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Genç kızın yaralandığı an çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün ilçe merkezindeki Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim-Nakşiye Konyar çiftinin 3 çocuğundan biri olan Hanife Büşra Konyar, alışverişten eve dönerken, yol ortasında yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konyar'ın başına mermi isabet ettiği ortaya çıktı. Ağır yaralı olan Konyar, ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştıma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren genç kızın durumu ciddiyetini koruyor. Olay anı ise caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde genç kızın kuzeni Şevval Keskin ile birlikte yürüdüğüğü sırada yere yığıldığı, çevredeki vatandaşların yardım için etrafta toplandığı ve ambulansın olay yerinde genç kıza müdahale ettiği görülüyor.

'YORGUN MERMİ OLDUĞU SONRADAN ÖĞRENDİK'

Genç kızın yere düştüğü caddede esnaflık yapan Ferhat Gür, "Biz dükkandaydık. Kızımız yukardan aşağı gelirken burada düşüyor. Biz sarası var sandık, başına toplandık. Dükkandan kolonya dökerek ellerini açmaya çalıştık. Hemen 112'yi aradık tabi. 112 gelene kadar biz müdahaleye devam ettik. Saçının arkasından kan geliyordu. Ama biz bunu yere düştüğü için başını çarpması sonucu olduğunu düşündük. Oraya müdahale etmedik. Yanlış bir şey yapmayalım diye. Sonra babası duymuş bizi aradı, 'kızım orada düşmüş' diye. Biz de durumu anlattık. Sonra 112 ekipleri geldi aldı. 1 saat sonra polisler gelince biz yorgun mermi olduğunu anladık" dedi.

'ŞU EŞKIYALIKTAN ARTIK VAZGEÇELİM'

Şehir magandalığına bir son verilmesi gerektiğini ifade eden genç kızın amcası Fatih Konyar ise "Yeğenimiz dün kırtasiyeye alışverişe geliyor. Alışverişten çıktıktan sonra tam bu bölgede başına yorgun mermi isabet ediyor. Şu an yoğun bakımda herkesin duasını bekliyoruz. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Şu şehir magandalığına bir son verelim. Şu eşkıyalıktan artık vazgeçelim. Allah rızası için kardeşimiz için de herkesten dua bekliyoruz. Şu an hayati tehlikesi devam ediyor. Uyutuyorlar şu anda. Biz de bekliyoruz. Duadan başka hiçbir çaremiz yok" ifadelerini kullandı.

Olay sonrası polis ekiplerinin başlattığı soruşturma ise sürüyor. Olayın sorumlusu araştırılıyor.

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